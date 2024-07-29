Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 44 adet (43 kilo 865 gram) külçe altın, bin 689 paket sigara, 50 adet elektronik sigara likidi, 40 litre alkol yapım malzemesi ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA