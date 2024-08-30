Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zaferinin 102. yılı etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bando Komutanlığı marş dinletisi, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yılı nedeniyle düzenlenen programa Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Mustafa Oğuz, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Silahlı kuvvetler adına, günün anlam ve önemine istinaden konuşma yapıldıktan sonra, Bando Komutanlığı marş dinletisi gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisinin ardından program tören geçişi ile sona erdi.