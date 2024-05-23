Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 14-217 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 14 bin 236 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 162 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 84 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 36 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 15 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 11 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 11 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 10 araca-sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 7 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 araca-sürücüye abartı egzoz, 2 araca-sürücüye makas atmak maddelerinden işlem yapılırken, 22 araç trafikten men edildi.