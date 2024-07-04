Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde kent genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 25 Haziran- 02 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 13 bin 643 araç-sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucunda 323 araca-sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 114 araca-sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 42 araca-sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 28 araca-sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 14 araca-sürücüye cam filmi kullanmak, 7 araca-sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 6 araca-sürücüye makas atmak, 4 araca- sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 3 araca-sürücüye abartı egzoz, 2 araca-sürücüye alkollü araç kullanmak, maddelerinden işlem yapılırken, 21 araç ise trafikten men edildi.