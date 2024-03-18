Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Diğer suçlardan ise 178 paket kaçak sigara ve kaçak tüp dolumundan 5 adet büyük tüp ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 186 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.