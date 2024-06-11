Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “3 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 42 olayda 146 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.