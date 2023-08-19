Tahmini Okuma Süresi: dakika

Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde gerçekleştirilen festival, sporcuların su altında Türk bayrağını açtığı gösteriyle başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, programda, Van Gölü'nün, Türkiye'nin en önemli varlıklarından biri olduğunu söyledi.

Van Gölü'nü korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Balcı, "Belediyemizin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yürüttüğü dip çamuru temizliği devam ediyor.

Bu temizlik çalışması için yaklaşık 100 milyon lira harcadık ve daha da devam edecek. Üç ilçede arıtma tesisi inşaatı devam ediyor ve 3 tane daha yapacağız. Bu anlamlı festivali düzenleyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da etkinliğin çok renkli görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Yoğun bir katılımla etkinliğin devam ettiğini belirten Say, şunları kaydetti:

"Festivalde 500'e yakın sporcumuz yarışacak. Çeşitli ödüller olacak. Spor kardeşliktir, bir araya gelmek ve kültürlerin buluşmadır. Bölgeden binlerce vatandaşımız hafta sonu burada misafirimiz. Edremit'i son yıllarda sporuyla, turizmiyle, kültür ve sanatıyla öne çıkardık.

Van Gölü'nün son zamanlarda kirliliğine dikkati çekmek istiyoruz. Dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. Binlerce yıldır maviliğiyle insanları kendine hayran bırakan Van Gölü'nü sonraki kuşaklara temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Bu da bizim görevimiz."

AK Parti İl Başkanı Emre Güray da bölgenin artık terörle değil sporla ve festivallerle anılmaya başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Festivalde flyboard gösterisi yapıldı, plaj futbolu, plaj voleybolu müsabaları, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme, bisiklet, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gösterilen festival yarın da devam edecek.AA