AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
"Yüzyılın Konut Projesi" 81 ilde 500 bin vatandaşı ev sahibi yapacak
TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
|İl
|Konut Sayısı
|İl
|Konut Sayısı
|Adana
|12.292
|Adıyaman
|6.290
|Afyonkarahisar
|4.370
|Ağrı
|2.840
|Aksaray
|2.476
|Amasya
|2.601
|Ankara
|30.823
|Antalya
|13.175
|Ardahan
|619
|Artvin
|1.020
|Aydın
|7.123
|Balıkesir
|7.548
|Bartın
|1.240
|Batman
|3.810
|Bayburt
|723
|Bilecik
|1.419
|Bingöl
|2.072
|Bitlis
|2.363
|Bolu
|1.950
|Burdur
|2.208
|Bursa
|17.225
|Çanakkale
|3.376
|Çankırı
|1.753
|Çorum
|2.867
|Denizli
|6.190
|Diyarbakır
|12.165
|Düzce
|1.872
|Edirne
|2.530
|Elazığ
|3.685
|Erzincan
|1.760
|Erzurum
|4.905
|Eskişehir
|6.025
|Gaziantep
|13.890
|Giresun
|2.494
|Gümüşhane
|926
|Hakkâri
|1.557
|Hatay
|12.639
|Iğdır
|1.200
|Isparta
|2.889
|İstanbul
|100.000
|İzmir
|21.020
|Kahramanmaraş
|9.475
|Karabük
|1.600
|Karaman
|1.550
|Kars
|1.730
|Kastamonu
|2.380
|Kayseri
|7.562
|Kırıkkale
|1.689
|Kırklareli
|2.255
|Kırşehir
|1.633
|Kilis
|1.170
|Kocaeli
|10.340
|Konya
|15.000
|Kütahya
|3.592
|Malatya
|6.399
|Manisa
|7.229
|Mardin
|5.357
|Mersin
|8.190
|Muğla
|6.197
|Muş
|2.142
|Nevşehir
|2.068
|Niğde
|2.604
|Ordu
|3.334
|Osmaniye
|2.990
|Rize
|2.042
|Sakarya
|6.633
|Samsun
|6.397
|Siirt
|1.527
|Sinop
|947
|Sivas
|3.904
|Şanlıurfa
|13.190
|Şırnak
|1.492
|Tekirdağ
|6.865
|Tokat
|3.392
|Trabzon
|3.734
|Tunceli
|775
|Uşak
|2.464
|Van
|6.803
|Yalova
|1.805
|Yozgat
|2.858
|Zonguldak
|1.872
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak
Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.