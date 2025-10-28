AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı
Adana 12.292 Adıyaman 6.290
Afyonkarahisar 4.370 Ağrı 2.840
Aksaray 2.476 Amasya 2.601
Ankara 30.823 Antalya 13.175
Ardahan 619 Artvin 1.020
Aydın 7.123 Balıkesir 7.548
Bartın 1.240 Batman 3.810
Bayburt 723 Bilecik 1.419
Bingöl 2.072 Bitlis 2.363
Bolu 1.950 Burdur 2.208
Bursa 17.225 Çanakkale 3.376
Çankırı 1.753 Çorum 2.867
Denizli 6.190 Diyarbakır 12.165
Düzce 1.872 Edirne 2.530
Elazığ 3.685 Erzincan 1.760
Erzurum 4.905 Eskişehir 6.025
Gaziantep 13.890 Giresun 2.494
Gümüşhane 926 Hakkâri 1.557
Hatay 12.639 Iğdır 1.200
Isparta 2.889 İstanbul 100.000
İzmir 21.020 Kahramanmaraş 9.475
Karabük 1.600 Karaman 1.550
Kars 1.730 Kastamonu 2.380
Kayseri 7.562 Kırıkkale 1.689
Kırklareli 2.255 Kırşehir 1.633
Kilis 1.170 Kocaeli 10.340
Konya 15.000 Kütahya 3.592
Malatya 6.399 Manisa 7.229
Mardin 5.357 Mersin 8.190
Muğla 6.197 Muş 2.142
Nevşehir 2.068 Niğde 2.604
Ordu 3.334 Osmaniye 2.990
Rize 2.042 Sakarya 6.633
Samsun 6.397 Siirt 1.527
Sinop 947 Sivas 3.904
Şanlıurfa 13.190 Şırnak 1.492
Tekirdağ 6.865 Tokat 3.392
Trabzon 3.734 Tunceli 775
Uşak 2.464 Van 6.803
Yalova 1.805 Yozgat 2.858
Zonguldak 1.872

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

