AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

Konut fiyatlarının aşağı çekilmesinin hedeflendiği projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.

Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:

İl Konut Sayısı İl Konut Sayısı Adana 12.292 Adıyaman 6.290 Afyonkarahisar 4.370 Ağrı 2.840 Aksaray 2.476 Amasya 2.601 Ankara 30.823 Antalya 13.175 Ardahan 619 Artvin 1.020 Aydın 7.123 Balıkesir 7.548 Bartın 1.240 Batman 3.810 Bayburt 723 Bilecik 1.419 Bingöl 2.072 Bitlis 2.363 Bolu 1.950 Burdur 2.208 Bursa 17.225 Çanakkale 3.376 Çankırı 1.753 Çorum 2.867 Denizli 6.190 Diyarbakır 12.165 Düzce 1.872 Edirne 2.530 Elazığ 3.685 Erzincan 1.760 Erzurum 4.905 Eskişehir 6.025 Gaziantep 13.890 Giresun 2.494 Gümüşhane 926 Hakkâri 1.557 Hatay 12.639 Iğdır 1.200 Isparta 2.889 İstanbul 100.000 İzmir 21.020 Kahramanmaraş 9.475 Karabük 1.600 Karaman 1.550 Kars 1.730 Kastamonu 2.380 Kayseri 7.562 Kırıkkale 1.689 Kırklareli 2.255 Kırşehir 1.633 Kilis 1.170 Kocaeli 10.340 Konya 15.000 Kütahya 3.592 Malatya 6.399 Manisa 7.229 Mardin 5.357 Mersin 8.190 Muğla 6.197 Muş 2.142 Nevşehir 2.068 Niğde 2.604 Ordu 3.334 Osmaniye 2.990 Rize 2.042 Sakarya 6.633 Samsun 6.397 Siirt 1.527 Sinop 947 Sivas 3.904 Şanlıurfa 13.190 Şırnak 1.492 Tekirdağ 6.865 Tokat 3.392 Trabzon 3.734 Tunceli 775 Uşak 2.464 Van 6.803 Yalova 1.805 Yozgat 2.858 Zonguldak 1.872

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.