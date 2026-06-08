Haziran ayıyla birlikte havaların ısınmaya başladığı Van’da aralıklarla yağışlar devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Tahminlere göre merkez ilçeler olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te yağışlar Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edecek diğer ilçelerde ise yarından sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteorolojik verilere göre Van’da 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

İPEKYOLU:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

TUŞBA:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

EDREMİT:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

BAHÇESARAY:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu

SARAY:

08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu

09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu

11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu

12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu