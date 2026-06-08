Haziran ayıyla birlikte havaların ısınmaya başladığı Van’da aralıklarla yağışlar devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde yarın gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Tahminlere göre merkez ilçeler olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te yağışlar Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edecek diğer ilçelerde ise yarından sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteorolojik verilere göre Van’da 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;
İPEKYOLU:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
TUŞBA:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
EDREMİT:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
11 Haziran Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
BAHÇESARAY:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu
SARAY:
08 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu
09 Haziran Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
10 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu
11 Haziran Perşembe: Parçalı bulutlu
12 Haziran Cuma: Parçalı bulutlu