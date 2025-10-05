Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından raporlanan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk 8 ayında ülkemize giriş yapan toplam ziyaretçi sayısı 40 milyon 470 bin 270 oldu.

8 aylık dönemde kayıtlara göre Türkiye’ye en fazla girişin yapıldığı şehir 12 milyon 367 bin 851 ziyaretçi ile İstanbul oldu. İkinci sırada 10 milyon 951 bin 307 ziyaretçi ile Antalya yer alırken, üçüncü sıraya 3 milyon 78 bin 815 ziyaretçi ile Edirne yerleşti. Dördüncü sırada Muğla bulunurken, İzmir beşinci, Artvin altıncı, Aydın yedinci, Van ise sekizinci sırada yer aldı.

VAN’A GELEN YABANCI SAYISI ARTTI

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımı gösteren verilere göre 2024 yılının ilk 8 ayında Van’a 444 bin 816 yabancı ziyaretçi gelirken, 2025 yılının ilk 8 ayında bu sayı 495 bin 918’e ulaştı. Bu verilere göre, Van’a geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla gelen yabancı sayısı bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık yüzde 11,49 arttı.

Van’a hava yoluyla ilk 8 ayda gelen ziyaretçi sayısı 10 olurken, kara yoluyla gelen ziyaretçi sayısı 485 bin 418, demir yoluyla gelen ziyaretçi ise 10 bin 490 olarak kayıtlara geçti.