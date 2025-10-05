ANFİDAP mensubu sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü' düzenlendi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, çeşitli siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, engelli bireyler, çocuklu ve bebekli anneler ile farklı meslek gruplarından yüz binlerce kişi katıldı. 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Ülkemde Siyonist istemiyorum' yazılı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, 'Gazze'ye özgürlük', 'Direnişe selam' ve 'Çocuklar ölmesin' sloganları eşliğinde Melike Hatun Camisi'nden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin yoğun güvelik önlemleri altında hareket eden grup, Kızılay'da İsrail'i protesto etti.

'300 BİN VİCDAN YERİNDEN DOĞRULUP AYAĞA KALKTI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da 300 bin vicdan yerinden doğrulup ayağa kalktı. ANFİDAP'ın çağrısıyla; sendikalar, vakıflar, dernekler, gençler, anneler, esnaflar, 'Gazze Kararlılık Yürüyüşü'nde, her daim zalimin karşısında kıyam eden koskoca bir millet omuz omuza yürüdü. Melike Hatun'dan yükselen o ses, insanlığın ortak vicdanının sesine ses oldu" ifadelerini kullandı.

ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Harun Özçelik, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, İsrail'in bir terör örgütü olduğu gerçeğinden hareketle, bu çeteyi devlet olarak tanıma kararını iptal etmelidir. İsrail'le ilişkiler, işgal ve terör rejimi olduğu gerçeği üzerine kurulmalıdır. Çifte vatandaş statüsünde olan ve soykırımcı terör çetesiyle bağlantılı bulunan herkes, 'milli güvenliğe tehdit unsuru' olarak değerlendirilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı, soykırım suçu işleyen Siyonist yöneticilerin yargılanması için gerekli hukuki süreçleri acilen başlatmalıdır. Belediyeler dahil tüm kamu kurumları, Siyonizm'e destek veren ürünlere karşı boykota katılmalıdır. Dijital sektörlerden savunmaya kadar her alanda yerli ve milli adımlar hızlandırılmalıdır" dedi.