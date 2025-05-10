2025 yılı Mart ayına ait yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımı belli oldu.

İlk kez 9 Mart 2025’te başlayan Van-Tahran tren seferleriyle bin 517 yolcu demir yoluyla Van’a ulaştı. Şubat 2025’te bu sayı yalnızca 10 kişi olarak açıklanmıştı. Tren seferlerinin devreye girmesiyle yolcu sayısı, bir önceki aya göre 150 kat artış gösterdi.

Türkiye’de demir yoluyla yurtdışından yolcu taşımacılığı yapan üç ilden biri olan Van, bu seferlerle önemli bir hareketlilik kazandı.

Bu dönemde demir yolu ile yurtdışından yolcu taşımacılığı yapan üç il arasında bin 722 ile Kilis ilk sırada yer alırken, Van bin 517 yolcu ile ikinci, Edirne ise bin 46 yolcu ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç ilden ülkemize giriş yapan toplam yabancı sayısı ise 4 bin 185 olarak kayıtlara geçti.