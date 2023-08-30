Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe, Aşkale Kaymakamı, Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İlçe protokolü siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde katılımcılar duygu ve düşüncelerini dile getirirken, duygu dolu anlar yaşayan Kaymakam Karaloğlu yemek öncesi veda konuşması yaparak helallik istedi.

Belediye başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve Milli Eğitim Müdürü Kaymakam Karaloğlu’na plaket ve hediyeler takdim ettiler,

Yemek programı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

İha