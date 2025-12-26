Van'da sağlık alanında yapılanma devam ediyor. Bir yandan şehir hastanesi ve ilçe hastanelerinin inşası devam ederken öte yandan da kente doktor atamaları da yapılıyor.

Son olarak Van'a 23 uzman hekim, 30 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 53 kadro tahsis edildi.

Van’a hekim atamasını AK Parti Van Millet Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu duyurdu. "Van’ımıza hayırlı olsun" diyerek paylaşım yapan Türkmenoğlu, “126. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında; 23 uzman hekim, 30 pratisyen hekim ilimizde göreve başlıyor. Sağlık altyapımızı güçlendirecek bu değerli atamaların, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hekimlerimize başarılar diliyorum. Sağlıkta güçlü Van için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.