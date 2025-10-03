Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, öğrencilere sağlıklı ve güvenli gıda temini için okul kantini denetimlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde eğitim kurumlarında fiyat etiketleriyle birlikte ürünlerin saklama koşulları ve hijyen standartlarına uygunluğu, ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri ile işletme belgelerini inceliyor.

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler de imha ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sağlığı için denetimlerin belli aralıklarla yıl boyunca devam edeceğini söyledi.