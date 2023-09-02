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Wanhaber / Haber Merkezi



Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik sistem üzerinden çevrimiçi ve Van YYÜ Spor Kompleksi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yüz yüze kayıt yapabildiler.



Van YYÜ, öğrencilerin sıkıntı yaşamaması adına Van Ferit Melen Havaalanı ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinden ücretsiz servislerle öğrencileri Van YYÜ Kampüsündeki kayıt bürolarına ulaştırdı.





Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kayıt şenliği hakkındaki yaptığı açıklamada; “Üniversitemizi kazanan öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum. Her birine başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Öğrencilerimizin sorunsuz ve rahat bir kayıt süreci yaşamaları en büyük temennimizdir. Çünkü aramıza yeni gelen öğrencilerimizin üniversiteye geldiklerinde edindikleri ilk intibanın aidiyet duygusu açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimize kayıt sürecinde tüm gayretimizle yardımcı olmak ve onların bu ailenin bir üyesi gibi hissettirmek istedik. Bu süreçte görev alan tüm hocalarımıza ve görevli personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.