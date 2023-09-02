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WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, yarın kendi taraftarı önünde Adıyaman FK’yi konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Bucaspor’u yenerek lige galibiyetle başlayan Van Spor FK, ligin ikinci maçında konuk edeceği Adıyaman FK karşısında galibiyet arayacak.

Tarihinde Adıyaman FK ile 7. kez karşılaşacak olan temsilcimiz Van Spor FK, ligde ikide iki yapmak istiyor.

Van Spor, Adıyaman FK ile bugüne kadar 6 maçta karşı karşıya gelirken, rakibine üstünlük kurmayı başardı. Kara kobralar, rakibine sadece 1 maçta yenildi. Söz konusu maçlarda Van Spor 8 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

“3.LİG’DEKİ İLK MAÇ ADIYAMAN’DA OYNANDI”

İki takım ilk defa 2018-19 sezonunda 3. Lig maçında Adıyaman’da karşı karşıya geldi. Adıyaman’da oynanan maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 0-0 berabere bitti.

Sezonun ikinci yarısında Van’da oynanan maçta, Batuhan Er(2) ve Emrah Tacir’in golleri ile Van Spor rakibini 3-0 mağlup etmişti.

“VANSPOR’UN TEK YENİLGİSİ ADIYAMAN’DA GELDİ”

2018-19 sezonunda karşı karşıya geldikten 3 yıl sonra iki takım tekrar Van’da karşılaştı. Van Spor FK, kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman FK’yi 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında Adıyaman’da oynanan maçta ise Van Spor rakibine 3-1 mağlup oldu ve rakibine karşı tek mağlubiyetini aldı.

“HEDEF 4’TE 4”

Geçtiğimiz sezon Adıyaman FK’ye karşı deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Van Spor FK, Van’da oynanan maçta rakibini tek golle geçerek Van’daki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Van Spor FK, yarın oynanacak maçta sahasında Adıyaman FK’ye karşı kazanarak, Van’da oynanan maçlarda 4’te 4 yapmak istiyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci