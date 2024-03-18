18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü olan bugün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bugün "Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy" konulu panel düzenlenecek.

Doç. Dr. Rahmi Tekin’in yöneteceği panelin konuşmacıları Prof. Dr. Cavid Qasımov, Doç. Dr. Abdülaziz Kardeş ve Doç. Dr. Ferit Yücebaş olacak.

‘Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy’ paneli bugün saat 14.00’te başlayacak.