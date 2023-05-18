Hemşirelik Haftası kapsamında yapılan sempozyum, Covid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler dolayısıyla ‘Afetlerde Hemşirelik’ temasıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ‘Afetlerde Hemşirelik’ temasının, yaşadığımız afetlerde hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının önemine dikkat çekmesi yönüyle önemli olduğunu ifade etti.

Dünyada ve ülkemizde afet yaşanma sıklığının arttığına dikkat çeken Rektör Şevli hemşirelere ithafen, “COVID-19 salgını ve Maraş merkezli elim depremler, son yıllarda hemşirelerin yüzleştiği en büyük sınavlardan biri oldu. Bu zorlu dönemde, sizler sağlık sistemimizin omurgası oldunuz.

Özveriyle çalışarak hastaların yaşamlarını kurtardınız, onlara umut verdiniz ve toplumun sağlığını korumak için mücadele ettiniz. Bu bağlamda size ve tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Ülkemizde yaşanan afetlerin açtığı yaralar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hızlıca sarılmaya devam etmektedir. Allah ülkemize, devletimize zeval vermesin ve bizleri büyük afetlerden muhafaza eylesin” dedi.

Van YYÜ Search and Rescue/Arama Kurtarma (YUSAR) ekibinin depremin ilk gününden itibaren bölgeye ivedilikle intikal ettiğini vurgulayan Rektör Şevli, “16 kişilik YUSAR ekibimizde afet eğitimi alan hemşirelerimiz de vardı. Bunun yanı sıra deprem bölgesine giden gönüllü ekiplerle birlikte 30 kişilik doktor ekibimiz de sahada yer aldılar.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak deprem sonrasında tüm imkânlarımızı seferber ederek elimizden geleni yapmaya çalıştık. 11 ili etkileyen Maraş depremlerinde fedakârlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen “Türkiye Cumhuriyeti Fedakârlık Madalyası ve Nişanı”na, Van YYÜ YUSAR ekibimiz de layık görüldü. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz. YUSAR ekibine de bizlere yaşattıkları bu gurur dolayısıyla şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sempozyuma katılan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da bu önemli organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sempozyuma katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Sempozyum Başkanı ve Üniversitemiz Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihad Aktaş, sempozyum açılışı kapsamında yaptığı konuşmada tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası’nı kutladıktan sonra hemşirelik mesleğinin önemi ve olası afetlerde neler yapılabilecekleri hakkında konuşmak üzere bir araya gelindiğini belirtti.

Aktaş yaptığı konuşmada, “Hemşireler aklıyla bakar; yüreğiyle hisseder ve bilgisiyle hayat verir. Bu sözden esinlenerek bizler de hemşirelik alanındaki akademisyenler olarak klinikteki meslektaşlarımızın akademik bilgilerini güncel tutmak adına çalışmaktayız.

Son iki yılda akademik kadromuzda doktor unvanı alan öğretim üyesi sayısı bugün itibarıyla beşe ulaşmıştır. Bu zamana kadar lisansüstü eğitimlerini hemşirelik dışında yapan hocalarımızın çok büyük gayretleriyle eğitim öğretim sürdürülmüştü. Bu vesileyle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkür etmek istiyorum.

Yine kıymetli hocamızın destekleri ile diğer birimlerden hocalarımızın da katkılarıyla bu sene 2 anabilim dalında yüksek lisans programı açarak başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizde alanında uzman hemşirelerin yetişmesi için çalışmalarımızı başlattık.

Sayın Rektörümüzün destek ve teşvikleriyle akademik kadromuzu güçlendirerek sağlık bilimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinden Doç. Dr. Özge Sukut sempozyum kapsamında açılış konferansı gerçekleştirdi. 'Afet Hemşireliği: Aklımıza Gelmeyen Bir Alan’ ve ‘Afetlerde Hemşirelik Uygulamaları’, Afetlerde Psikiyatri Hemşireliği’ ile ‘Deprem Bölgesi Saha Deneyimleri’ konularında yapılan sunumların ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

I. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu’na Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Semiha Dede, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nejla Yeşilova’nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.