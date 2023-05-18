Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Gençlik 2022 araştırmasına göre, 2022 sonu itibariyle Türkiye'de 12 milyon 949 bin 817 genç bulunurken, nüfusun yüzde 15,2'sini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 949 bin 817 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Van genç nüfus oranında %19,8 ile 7. sırada yer alırken, TRB2 bölgesinde bulunan Muş, genç nüfus oranında %20,2 ile 6. sırada yer aldı. Bitlis genç nüfus oranında %19,3 ile 9. sırada yer alırken, Hakkâri ise genç nüfus oranında %22,0 ile ilk sırada yer aldı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli olarak sıralandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUS ORANININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması %10,5 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,8 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,1 ile Bulgaristan, %9,3 ile Çekya, %9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL %22,0 İLE HAKKARİ OLDU

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi. Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, %19,1'inin 18-19 yaş grubunda, %30,2'sinin 20-22 ve %21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 15 YAŞINDAKİ GENÇ NÜFUS İÇİN 63,6 YIL OLDU

Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 yıl ve kadınlar için 80,5 yıl oldu. Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve kadınlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında %96,3'ünün hiç evlenmemiş, %3,6'sının evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %85,8'inin hiç evlenmemiş, %13,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü. Türkiye'de 2020/'21 öğretim yılında %44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021/'22 öğretim yılında %44,7'ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran %40,5'ten %40,3'e düşerken kadınlarda %48,5'ten %49,2'ye yükseldi.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK SAĞLIK, İLK SIRADA YER ALDI

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %43,8 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %23,4 ile başarı, %15,5 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %27,9 ile başarı ve %17,0 ile para takip etti.

Genç kadınlarda ise %48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,6 ile sevgi ve %18,6 ile başarı takip etti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %82,4'ü çalıştığı işinden memnun olduğunu, %52,9'u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %55,4 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %82,2 ve %48,2 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN %67,0'Sİ ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %67,0'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %65,6 iken genç kadınlarda %68,5 oldu. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin %38,2'si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu hastalığı ikinci sırada %8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada %7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %42,3, genç kadınların oranı %28,3 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç kadınların oranı %11,4 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI %96,9 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 oldu.

Van Bölge Gazetesi