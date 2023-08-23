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WanHaber – Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz günlerde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi, istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Van YYÜ’nün alacağı sözleşmeli personel alım süreci tamamlanırken, işe alınacak olanların isim listesi belli oldu.

Buna göre Van YYÜ 3 Eczacı, 2 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 7 Ebe, 45 Hemşire, 29 Sağlık Teknikeri, 2 Laborant, 6 Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Teknisyeni-Veteriner Sağlık Teknisyeni), 34 destek personeli(temizlik) alımı yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden yapılan duyuruda, “Söz konusu yapılan değerlendirme sonucunda; Asıl sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek, hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, yedek sıralamasına göre alım yapılacaktır” denildi.

ASİL KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma (Aslı yada noter onaylı )

2) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin Aslı ibraz edilecektir.

3) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkotlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

4) Sağlık Raporu5) Destek Personeli Temizlik (Erkek-Kadın), Sağlık Kurulu Raporu

6) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.

8) 4 adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

10) Arşiv Araştırma Formu (Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sitesinden temin edilecek.)

İŞTE KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ...

https://www.yyu.edu.tr/duyurular/sozlesmeli-personel-alim-sonuclari/14866