Tahmini Okuma Süresi: dakika

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 250 bin 311 adet satış rakamıyla yüzde 48,5 pay elde etti.

SUV otomobilleri; yüzde 27,9 pay ve 144 bin 025 adet satış ile Sedan, yüzde 21,5 pay ve 110 bin 762 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Gelin ülkemizde en çok tercih edilen SUV modellerine yakından bakalım.

1. Fiat Egea Cross - 24 bin 085

2. Dacia Duster - 19 bin 352

3. Peugeot 3008 - 12 bin 877

4. Volkswagen T-Roc - 11 bin 641

5. Opel Mokka - 10 bin 269

6. Hyundai Bayon - 10 bin 116

7. Peugeot 2008 - 9 bin 497

8. Dacia Sandere Stepway - 7 bin 430

9. Opel Crossland - 7 bin 023

10. Nissan Qashqai - 6 bin 833

ENSONHABER