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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları ile toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimler arttırıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da eş zamanlı olarak başlatılan denetimler 3 hafta boyunca sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bakan Yumaklı’nın; “Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7.628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” açıklamasının ardından Van’da da ekipler kolları sıvadı.

75 GÖREVLİ SAHAYA ÇIKTI

Van’da sahaya çıkan 75 Gıda Kontrol Görevlisinin katılımıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak denetimlere başlandı. Denetimlerin 9 Eylül 2023 tarihine kadar sıkı bir şekilde süreceği öğrenildi.

Van’da yıl boyunca rutin denetimlerle 2 bin civarında toplu tüketim yerlerinin denetlendiği belirtilirken, söz konusu denetimlerin 3 hafta boyunca sıklaştırılacağı vurgulandı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın 81 ilde başlatılan "Toplu Tüketim Yerlerinde Denetimlerin Sıklaştırılması" talimatı doğrultusunda, İl Müdürlüğümüz üç hafta sürecek eş zamanlı denetimlere başladı” denildi.

9 EYLÜL’E KADAR SIKI DENETİM

Van’da faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetleniyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, “Bakanlığımızın "Toplu Tüketim Yerlerinde Denetimlerin Sıklaştırılması “talimatı doğrultusunda; ilimizde yıl boyunca gerçekleştirilen iki bin adet toplu tüketim yerlerindeki (lokanta, restoran, kafe, otel, dönerci, fastfood gibi tüketim yerleri) rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 75 Gıda Kontrol Görevlisinin katılımıyla 13 ilçemizde 9 Eylül 2023 tarihine kadar üç hafta sürecek eş zamanlı denetimler 21 Ağustos 2023 itibariyle başlatılmıştır” bilgisi paylaşıldı.