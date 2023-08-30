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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akademik takvimin güncellendiğini duyurdu.

Akademik takvimin güncelleme kararı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından alındı. Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesinin haricinde akademik takvimde güncellemeye giden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, güncel akademik takvimi en kısa süre içerisinde web sayfasından ilan edeceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda 2023 – 2024 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi (Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi hariç) 02.10.2023 tarihinde başlamak üzere güncellenmiştir. Güncel akademik takvim en kısa süre içerisinde web sayfamızda ilan edilecektir” denildi.