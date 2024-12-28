Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü’nün ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde “Kent İçi Raylı Sistem” semineri gerçekleştirildi.

Demiryolu ve Raylı Sistem Uzmanları Şeyhmuz Oktar ile Levent Durusoy'un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Prof. Dr. Nihat Bayşu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerinin yanı sıra üniversitenin farklı bölümlerinden çok sayıda öğrenci ve akademisyen ilgi gösterdi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de etkinliğe katılarak, kampüsün gelişimi ve ulaşım altyapısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YOL ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuşmasında üniversitenin 2019 yılında gerçekleştirilen master planına değinerek, bu plan kapsamında 2020’den itibaren hayata geçirilen ana ulaşım projelerini anlattı. Şevli, OSB Kavşağı’ndaki yeni yol çalışmaları ve kampüsün ana girişindeki düzenlemeler ile Erciş Yolu’na yapılması planlanan bağlantılar hakkında bilgi verdi. Hastane ve üniversite içindeki farklı bölgelerin ulaşım hatlarının ayrılmasının amaçlandığını vurgulayan Rektör Şevli, minibüsler ve otobüsler için ayrı hatların oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti.

ÜNİVERSİTE İÇİNDE RAYLI SİSTEM

Kampüs içindeki ulaşım olanaklarını genişletme hedeflerini açıklayan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, özellikle büyük ve geniş alana yayılan kampüste, kış aylarında yürüyerek ulaşımın zorluğunu dikkate alarak raylı sistem projelerini gündeme aldıklarını ifade etti. Rektör Şevli, kampüs içerisinde bir nostaljik tramvay ya da hafif raylı sistem planlandığını belirterek, “Bu proje, Taksim-Beyoğlu’ndaki nostaljik tramvay modeliyle benzer olabilir. Şu anda projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz ve yakın zamanda daha somut adımlar atmayı planlıyoruz.” dedi.

Rektör Şevli ayrıca, şehir ve kampüs arasındaki mesafeleri kısaltmak adına raylı bir ulaşım hattının değerlendirildiğini belirtti. Üniversitenin sağlık adası olarak adlandırılan yeni alanlarında, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hayvan Hastanesi gibi birimlerin bir araya getirileceğini de sözlerine ekledi.

RAYLI SİSTEMİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Seminer kapsamında sunumunu gerçekleştiren Raylı Sistem Uzmanı Şeyhmuz Oktar, kent içi ulaşımda toplu taşımanın önemine ve raylı sistemlerin avantajlarına değindi. Oktar, raylı sistemlerin tarihsel gelişimini anlatarak, çevre dostu, güvenli ve konforlu olması, düşük maliyetli ve yüksek yolcu kapasitesine sahip olması gibi yönleriyle toplu taşımada öncelikli bir çözüm sunduğunu vurguladı. Toplu taşımaya geçişin bireysel araç kullanımı ve bunun çevresel etkilerini azaltmadaki rolüne dikkat çeken Oktar, Türkiye'deki raylı sistemlerin mevcut durumu ve şehirler bazında kullanım oranları hakkında bilgiler verdi.

ÖRNEKLER VERİLDİ

Daha sonra sözü alan Raylı Sistem Uzmanı Levent Durusoy, raylı taşımacılığın tarihsel gelişiminden, ekonomik ve çevresel avantajlarından bahsetti. Durusoy, büyük şehirlerde tramvay ve metro projelerinin trafik sorunlarını çözmedeki etkilerini örneklerle açıklarken, üniversite içinde raylı sistem kurma fikrinin hem güvenli hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunduğunu belirtti. Üniversitedeki ziyaret sırasında raylı sistem güzergâhları üzerinde inceleme yaptıklarını da paylaşan Durusoy, üniversite ve şehirde raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının faydalarını vurgulayarak, insanların sıcak ve güvenli bir ortamda seyahat edebileceği bir ulaşım altyapısının önemini dile getirdi.

Seminer, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularıyla interaktif bir hale gelmesinin ardından son buldu.