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Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyonaya, birçok ilden 67 yarışmacı katıldı. Şampiyonanın son gününde, Tuşba ilçesindeki Ayanıs Dağı'ndan paraşütle havalanan sporcular, dağın eteğindeki Van Gölü sahilinde belirlenen alana inmeye çalıştı. Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçan sporcular, Van semalarında renkli görüntüler oluşturdu.



Yarışlar sonucunda yamaç paraşütü genel klasmanda Abdülmenav Nergis birinci, Kürşad Sarıbaş ikinci, Berkay Özel üçüncü, kadınlar klasmanında ise Hande Günden birinci, Elif Gülşat Keskin ikinci, Elif Derya Çiçek üçüncü oldu. Paramotor klasmanında ise Ali Aktaş birinci, Mehmet Baru ikinci ve Ali Kabaş üçüncülüğü elde ederken, dereceye giren sporcular için Tuşba ilçesi Ayanis Mahallesi sahilinde ödül töreni düzenlendi.



Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz’ın kısa selamlama konuşmasının ardından açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yapılan etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu'yla beraber Van Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, sporcularla beraber yaptığı yamaç paraşütü etkinliğiyle paramotor yarışmasında sizlerle beraber bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrimizi şenlendirdiniz. Van'ımıza ayrı bir hava ve ayrı bir güzellik kattınız. Bundan dolayı hepinize Van’ımıza gelip bu güzelliğe iştirak ettiğiniz için müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu.

Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde çok büyük katkısı olan Hava sporları federasyonunun kıymetli yönetim kurulu Başkanı Ahmet Bey'e kıymetli Kemal Gürtaş Bey'e ve üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben de sporu seven, sporcularla bir ve beraber olan Sportif aktiviteleri destekleyen bir Vali ve idareci olarak sporcularımızla beraber olmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

Van’da yapılan spor faaliyetlerine de değinen Vali Ozan Balcı, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilmesi ile devam eden program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. iha