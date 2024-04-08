Ramazan bayramına artık saatler kaldı. 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar bayram namazı saatini merak ediyor.

Verilere göre Van’da bayram namazı saat 06.08’de kılınacak.

Van’da bayram namazının en erken kılınacağı ilçe saat 06.05’le Çaldıran, Özalp ve Saray ilçeleri, saat 06.10’la en geç kılınacağı ilçe ise Bahçesaray olacak.

İşte ilçe ilçe bayram namazı saatleri;

Bahçesaray: 06.10

Başkale: 06.06

Çaldıran: 06.05

Çatak: 06.09

Edremit: 06.08

Erciş: 06.08

Gevaş: 06.09

Gürpınar: 06.08

Muradiye: 06.06

Özalp: 06.05

Saray: 06.05

Tuşba: 06.08

İpekyolu: 06.08