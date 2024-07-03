Tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Muş ve Bitlis illerinin kuzey ilçelerinde, Van ilinin ise çevre ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Anlık tahminlere göre yarın da Van’da yağış beklentisi hakim.

İşte bugün beklenen hava durumu;

Van: Parçalı ve çok bulutlu, 25

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, 29

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, 30

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24