Wanhaber – Özel

Vangölü Aktivistleri Derneği, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında, Van ve Bitlis illerindeki okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gölü’nün korunması, gelecek nesillere aktarılması, kirliliğinin önüne geçilmesi gibi konularda öğrencilere eğitim veren Vangölü Aktivistleri Derneği gönüllü eğitmenleri, eğitimler sonunda da öğrencilere “Van Gölü Kirlenmesi Mavi Kalsın” dedirterek farkındalık oluşturuyor.

80 ve 81. Okulla eğitim çalışmalarını Tatvan ilçesinde sürdüren dernek, eğitim çalışmalarını Van ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlükleri desteği ve Bestvan sponsorluğu ile gerçekleştiriyor.

Son olarak Tatvan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Tatvan Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile eğitim çalışması gerçekleştiren dernek, yaptığı paylaşımda; “Öğrencilerle Van Gölü’ne ses verdik” diye kaydetti. Eğitim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Mehmet Salih Giyci