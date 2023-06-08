Wanhaber / Ramazan Çetin

Van merkez ilçeler ile diğer tüm ilçelerde VEDAŞ tarafından bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Yapılan bakım onarım çalışmalarından dolayı birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanıyor.

Bugün de VEDAŞ ekipleri tarafından merkez ve birçok ilçede yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

İŞTE KESİNTİNİN YAŞANACAĞI YERLER ve SAATLERİ

VEDAŞ tarafından yapılacak olan, planlı bakım onarım çalışmaları nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak yerler ve saat aralıkları şu şekilde;

- 09.00 – 12.00 saatleri arasında Muradiye İlçesi Köşk, Ovapınar, Kocasapan, Topuzarpa, Uluşar Mahallesi, Uluşar Zincirli Mezrası ile Beşparmak Mahalleleri.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Muradiye ilçesinde Kandahar Mahallesi, Göksarlar Halı Saha Civarı, Menteşler Petrol, Bilici Beton Santralinde.

- 09.00 – 12.00 saatleri arasında Özalp ilçesi K. Mollahasan, Aşağı Molahasan, Çamurlu, Yk. Ayazca, Morçiçek, Gültepe, Yk. Çavdarlık, Aş. Çavdarlık, Karlıyamaç, Hazine, Bağrıaçık, Elaçmaz, Umut Köyleri, Akgöl, Yarımağıl, Şehitlik, Türk, Üzengi Mezraları ve bunlara bağlı mezralar.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Özalp İlçesi Sarıköy, Üçevler Mezrası ve Kadrhanoğlu Mezrası.

- 15.00– 18.00 saatleri arasında Özalp İlçesinde Hacı Aptullah Çiftlik, Nurettin Güzel Taşocağı, Güzeldere Mezrası, Bakışık Tameraydın Karakolu, Aşağı Yukarı Turgalı, Damlacık Köyü, Aksipi Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akçagöller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası, Çırak Köyü, Akmeşet Mezrası, Bodurağaç Köyü, Yarım Kaya Köyü Ve Çakmak Köyü, Aşağı Yukarı Dönerdere, Dorutay Köyü, Çubuklu, Seydibey, Aksorguç, Günyüzlü, Çavuşlar, Oymaklı, Eğribelen, Aşağı Yukarı, Koçkıran Köyleri, Urudere Karakolu, Koçkıran Karakolu, Balçıklı Karakolu, Yumruklu Köyü, Aşağı Yorganlı, Yukarıyorganlı, Yavuzlar Köyü, Yukarıbalçıklı Köyü, Aşağı Balçıklı Köyü, Sağmalı Köyü, Tepecik Mezrası, Sarılar Mezrası, Goleboğa Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akçagöller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası, Çırak Köyü, Akmeşet Köyü, Yarım Kaya Köyü ve Çakmak Köyleri.

-09.00 – 17.00 saatleri arasında Gevaş ilçesinde Aladüz, Abalı, Atalan Mahalleleri, DSİ Kamp civarı.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Erciş ilçesinde Salihiye Mahallesi, Tugay Caddesi, Soloha Semti, Karataş Mevki, Beyazıt Mahalleleri.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Erciş İlçesi Karatavuk, Akçayuva, Karlıyayla, Mendo Mezrası, Karlıyayla Liç Mezrası, Yağlık Mezrası ve bunlara bağlı sokaklar.

- 11.00 – 13.00 saatleri arasında Erciş İlçesi Sahilkent Mahallesi, Erciş Adliyesi, Panaroma Tektsil civarı.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Erciş İlçesi Karatavuk, Akçayuva, Karlıyayla, Mendo Mezrası, Karlıyayla Liç Mezrası, Karatavuk Yağlık Mezrası ve bunlara bağlı sokaklar.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Tuşba İlçesinde Alabayır Köyü ve buna bağlı sokaklar.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çaldıran İlçesi Aşağı Kuyucak, Yukarı Kuyucak, Atyoran Mezrası, Umuttepe Köyü, Saço Mezrası, Osmanlı Köyü, Sarıçimen Köyü.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çaldıran İlçesi Yukarı Dikme Köyü ve İsmail Baba Köyü.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Edremit İlçesi Ayazpınar, Doğanlar, Bakacık Köyleri.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi özel harekat ile VASKİ arıtma tesisi civarları.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Çatak İlçesi Aşağı Kuşak Mezrası.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesi Taşköprü Sokak.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Gürpınar İlçesi Çepkenli, Yoldurağı, Yankıveren, Yaya Mezrası, Çepkenli, Üçdoğan, Kayrakdere, Kızgınkaya, Evinli Mezra, Tarımcı civarları.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Gürpınar İlçesi Güzelsu, Güzelsu Barajı, Akbulut Köyü, İncivan Petrol civarı.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Gürpınar İlçesi Yolaşan, Bozyiğit, Erkaldı, Savacık, Ongün, Gölardı, Ortaköy, Çörekli, Üçgen, Cevizalan, Yaramış, Sütlüce, Övecli, Karakoç, Sütlüce, Tepegören, Tutmaç, Mollahüseyin, Anlıak, Yedisalkım, Koçgüden, Giyimli, Yurtbaşı, Sevindik, Topsakal, Uzungedik, Çılgı, Doluçıkınarındı Köyleri.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Gürpınar İlçesi Koyunyatağı, Gürpınar Devlet Hastanesi, Gürpınar Tekstil Fabrikası, İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu, Çavuştepe, Çakınlı, Yatağan, Taşkonak ve bağlı Mezraları, Miroğlu Asfalt Ocağı, Petroller ve Koyunyatağı Su Deposu.

- 09.00 – 17.00 saatleri arasında Başkale ilçesi Atlılar Köyü.

- 15.00– 18.00 saatleri arasında Saray İlçesinde Hacı Aptullah Çiftlik, Nurettin Güzel Taşocağı, Güzeldere Mezrası, Bakışık Tameraydın Karakolu, Aşağı Yukarı Turgalı, Damlacık Köyü, Aksipi Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akçagöller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası, Çırak Köyü, Akmeşet Mezrası, Bodurağaç Köyü, Yarım Kaya Köyü Ve Çakmak Köyü, Aşağı Yukarı Dönerdere, Dorutay Köyü, Çubuklu, Seydibey, Aksorguç, Günyüzlü, Çavuşlar, Oymaklı, Eğribelen, Aşağı Yukarı, Koçkıran Köyleri, Urudere Karakolu, Koçkıran Karakolu, Balçıklı Karakolu, Yumruklu Köyü, Aşağı Yorganlı, Yukarıyorganlı, Yavuzlar Köyü, Yukarıbalçıklı Köyü, Aşağı Balçıklı Köyü, Sağmalı Köyü, Tepecik Mezrası, Sarılar Mezrası, Goleboğa Mezrası, Hacıali Köyü, Keçel Mezrası, Şeytan Mezrası, Aşağı Akçagöller, Yukarı Akçagöller, Gündüzlü Mezrası, Çırak Köyü, Akmeşet Köyü, Yarım Kaya Köyü ve Çakmak Köyleri.

- 13.00– 17.00 saatleri arasında İpekyolu İlçesinde Alipaşa Mahallesi, Toraman Sokak, İller Bankası Sokak, İllerbankası 1.-3. Sokakaklar, Yarımbatman Sokak ve Gül Sokak.