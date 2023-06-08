WanHaber – Özel

58 firmayla yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Van İŞGEM’de 250 dolaylarında kişi istihdam ediliyor. Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yılsonuna kadar 500 istihdam hedeflediklerini vurguladı.

Van İş Geliştirme Merkezi’nde(İŞGEM), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 9 milyon 200 bin avro hibe desteği ile 2016’da “Van İŞGEM büyüyor projesi” kapsamında 30 modern iş yeri inşa edildi.

Üretim ve istihdama katkı sunan İŞGEM’de yenilikçi ve teknolojik ürünler üretiliyor.

Bu yıl itibari ile aynı anda 58 girişimciye hizmet veren İŞGEM, yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda. Sürekli başvuru alan ve her türlü üretim bandına yer veren İŞGEM, 2017 yılı itibari ile kriterlerini değiştirerek, yenilikçi, teknolojik, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı üretim yapan firmalara yer vermeye başladı.

“SIRADAN ÜRETİMLERİ ALMIYORUZ”

Her üretim yapan girişimciye İŞGEM’de yer verilmediğini ve katma değeri yüksek üretim yapan girişimcilere yer verildiğini söyleyen Van İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Şu an İŞGEM’de aynı anda 58 tane girişimci hizmet verebilir hale geldi.

Son 2-3 yıldır pandemiye rağmen, o yaşanan sıkıntılara rağmen, yüzde yüz dolulukla devam ediyoruz. Sürekli başvuru var. 2017’ye kadar her türlü üretime yer veriyorduk. Fakat 2017’den sonra kriterlerimizi değiştirdik. Yenilikçi, teknolojik, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı ürünlere, ürün üretimlerine yer vermeye başladık. Sıradan üretimleri artık almamaya başladık. Ülkenin de buna ihtiyacı var.

Katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Teknolojik, yenilikçi ürünler üretmemiz lazım. Bunları Allah’a şükür güzel bir şekilde devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“İHRACAT YAPAN FİRMA SAYIMIZI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

İhracat yapan firma sayılarını arttıracaklarını belirten Gedik, “İhracat yapan firmalarımızın sayılarını arttırmak için son 2 yıldır uğraş veriyoruz. Yaptığımız farklı çalışmalar, çalıştaylar var. Bunun da meyvelerini almaya başladık. Şu an 10 tane firmamız ihracat yapmaya başladı. Çok farklı ülkelere ihracat yapılıyor. Bu ihracat yapan firma sayımızı arttırmak için Kalkınma Ajansı ile farklı bir takım çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“500’E YAKIN ÇALIŞAN HEDEFLİYORUZ”

Yılsonuna kadar 500 çalışan hedeflediklerini vurgulayan Gedik, “Toplamda 58 tane firmamız var, yüzde yüz dolulukla devam ediyoruz. 58 firmamız var, pandeminin etkisini de hissettiler. İstihdam anlamında yaklaşık 250’nin üzerinde çalışanımız var. Hedefimiz yılsonuna kadar 500’e yakın çalışan hedefliyoruz” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik