Sosyal belediyecilik anlayışı ile yıl boyunca Tuşbalı çocuklara ve gençlere yönelik aralıksız sürdürdüğü eğitimlerle adından söz ettiren Tuşba Belediyesi; her yaz gelenekselleşen yaz kurslarının hazırlıklarına da başladı.

Eylül ayına kadar devam edecek olan yaz kursları kayıtlarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Salih Akman, “Tuşba Belediyesi olarak gençlerin ve çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, spor ve sanat çevresinde yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yeni hobiler edinerek çok yönlü bireyler olmalarını sağlamak amacıyla her yaz düzenlenen yaz kurslarımızı 19 Haziran Pazartesi günü açmayı planlamaktayız.

Ücretsiz kurslarımıza katılmak isteyen öğrenciler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için yanlarına kimliklerini alarak velileri nezaretinde Kalecik Mahallemizde bulunan Tuşba Toplum Yaşam Merkezimize başvurabileceklerdir’’ dedi.

17 branşta zengin içeriklere sahip ve alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimlerin verileceğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlayan yaz kurslarımızdan çocuklarımız ve gençlerimiz ücretsiz olarak yararlanabilecektir. Tuşba Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik yaz kurslarını çok önemsiyoruz.

Sadece Tuşba’nın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu yıllardır gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgi her yıl katlanarak artıyor” diye konuştu.

Çocukları ve gençleri yaz kurslarına davet eden Başkan Akman, “Yaz tatilini en verimli şekilde geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kurslarımıza katılmaya davet ediyorum. 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak kursların kayıtları ise 16 Haziran Cuma gününe kadar yapılabilecek. Yaz tatili boyu devam edecek olan kurslarımız tamamen ücretsiz olup şimdiden çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.İHA