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Wanhaber

Van Valiliği, yarın ve Cumartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların dikkatli olması gerektiğine işaret eden Van Valiliği, yaptığı açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

Cumartesi günü için de uyarıda bulunan Valilik; “Cumartesi (23.12.2023) günü gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Uyarı geçerlilik periyodu: 22.12.2023 12:00 - 23.12.2023 23:59. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” diye kaydetti.