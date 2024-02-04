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Van’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan kar yağışlarının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu Van’da, Valilik de açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bugün (Pazar) etkisini göstermeye başlayan kar yağışının il genelinde aralıklı kar yağışı olarak devam etmesi beklenmektedir. Yağışların kuzey ilçelerde kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu kar yağışlarının bugün (Pazar) gece saatlerinde de aralıklarla devam edip, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve güney ilçelerde kuvvetli kar yağışı olmak üzere Van il genelinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Yağışlı sistemin Salı günü sabah saatlerinden sonra il genelinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

UYARIDA BULUNULDU

Valilik, kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda da bulundu. Açıklamada; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.