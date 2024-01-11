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Van’ın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girmesi bekleniyor. Meteorolojiden sonra Van Valiliği de uyarıda bulundu.

Valilik, açıklamasında özellikle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde kar yağışının kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yoğun yağış şeklinde olmasının beklendiğine vurgu yaptı.

Açıklamada; “Bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak il genelinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının gece saatlerinde Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir” denildi.

YARIN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Van Valiliği yarın için de uyarıda bulunarak kar yağışının pazar günü itibari ile etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada; “Yarın (Cuma) gün boyunca devam etmesi beklenen aralıklı kar yağışının, gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması ve Pazar öğle saatlerine kadar aralıklı olarak kuvvetli, yükseklerde yoğun kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

UYARI!

Van Valiliği vatandaşları da şu ifadelerle dikkatli olmaları konusunda uyardı; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Güzeldere, Kurubaş, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”