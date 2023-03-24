Van TSO’da düzenlenen 3’üncü meclis toplantısı, tartışmalara konu oldu. Toplantının zoom üzerinden yapılmasını istemeyen Beyaz Liste üyeleri, duruma tepki gösterdi.

Burada Beyaz Liste üyeleri adına açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu BTK Başkanı Cevdet Özgökçe, “Dün, Van TSO meclis üyelerine olağanüstü bir toplantının yapılacağı ve bunun zoom üzerinden olacağı yönünde bir mesaj atıldı. Bizler de bugün 27 tane meclis üyesi burada toplanma kararı aldık. Ülkemizde ya da ilimizde bir salgın hastalık yok.

Sokağa çıkma yasağı yok. Buna rağmen neden zoom üzerinden toplantı yapılıyor? Bu ilin meclis üyelerinin tamamı bu ilde ikamet etmektedir. Olağanüstü toplantı da olsa bu meclis salonuna gelip kullanmamız gerektiğini düşündüğümüzden bizler bugün burada toplandık. Bunun yanında gerekçeli kararlarımızı biz bu yönetime sunduğumuzda yönetim;, işlevsiz, basiretsiz bu toplantılarda bizleri kayda almadan, kendi geçmişteki yaptıkları usulsüzlükleri, haksızlıkları burada kendi oy çokluğuyla geçirip gününü geçirmenin hesabındadır” dedi.

Türkiye’nin yakın bir geçmişte büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Özgökçe, “Meclis Başkanı bize bir paylaşım yaparak, ‘oda olarak deprem bölgesine yardım etmek istiyoruz’ dediler. Bizlerden para talep ettiler. Bizler de meclis üyeleri olarak ticaret odasının hesabına karınca kararınca para gönderdik. Son toplantıda, ‘Siz bu paraları nereye harcadınız? Nereye gönderdiniz? Bunların bilgisini bize verin’ dediğimizde de maalesef meclis salonunu terk ettiler.

Zahir Kandaşoğlu bu meclisin en yaşlı üyesi. Bizim kültürümüzde, örf adetimizde yaşa saygı olur. Zahir bey bu kürsüye geldiğinde yaşına, geçmişine, bu odaya verdiği emeğe saygı duyulmadan, Meclis Başkanı mikrofonunu kapattı ve meclisi terk etti. Tüm gelir ve giderlerin hesabını sorduğumuzda bize bilgi verilmiyor. 2022 yılının bütçesinin altına neden imza atalım” ifadelerini kullandı.iha