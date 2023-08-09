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Wanhaber / Haber Bülteni

Van TSO tarafından yapılan açıklamada, “Havalimanı ya kapatılmalı, ya da seferler arttırılmalı” denildi.

Van TSO’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi; “1 milyon 150 bin nüfusuyla en kalabalık 19’uncu şehir olan ilimiz, ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği bir kenttir.

Her yıl artan yolcu sayısı şehrimizin potansiyelini ortaya koyarken günlük 7 ile 10 arasında değişen uçak seferi, kentin ihtiyacına karşılık verememektedir. İki yıldır her alanda dile getirilen, hatta sosyal medya üzerinden kampanya oluşturulacak noktaya ulaşan ilimizin uçak seferleri konusunda yaşadığı sıkıntı ne yazık ki güncelliğini koruyor.”

KAPALI ŞEHİR VAN!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Önceleri 22 seferin gerçekleştiği ilimizde 10-15 seferin iptal edilmesi nedeniyle uçak bileti sorunu yaşayan yolcular, bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmak zorunda kalmaktadır. Taziyesi ve hastası nedeniyle ilimize gelmek isteyen ya da diğer şehirlere gitmek isteyen vatandaşlarımız ne yazık ki büyük mağduriyet yaşamaktadır.

Turizm şehri olan ilimizde acenteler grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır. Yaşanan sorun, turizm sezonu olması hasebiyle konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da sekteye uğratmaktadır. Bu konuda kent dinamiklerinin tamamının sürecin içinde yer almasına ve sorunun çözümü konusunda Ferit Melen Havalimanında kitlesel basın açıklaması yapılarak kamuoyu oluşturmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamamış, Van kaderiyle baş başa bırakılmıştır.”

“SORUNA KAYITSIZ KALINMIŞTIR”

Van TSO açıklamasında, “İlimiz ticaretinin, turizminin, sanayisinin, kalkınmasının en temel koşullarından biri olan havayolu ulaşımı konusunda bu kadar girişime rağmen çözüm üretilmemesi hatta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulunun ilimizde yaptıkları toplantı sonrasında kısa süre içerisinde sorunu çözeceklerine yönelik beyanatları ne yazık ki sorunun çözümüne katkı sunmamıştır.

Yeterli yolcu potansiyeline rağmen halen uçuş sayılarının arttırılmaması ve bilet fiyatlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde seyretmesi soruna kayıtsız kalındığının en büyük göstergesidir” denildi.

“HAVALİMANI YA KAPATILMALI YA DA SEFERLER ARTTIRILMALI”

Van TSO tarafından yapılan açıklama şu ifadelerle son buldu; “Ankara ve İstanbul’a yakın mesafelere Türkiye’nin birçok ilinden ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken ve uçak sefer sayılarında rekorlar kırılırken, ilimizde uçuş sayılarının azaltılması ve birçok kentin iki katı fiyatına bilet satışının yapılması manidardır! Başta İstanbul ve Ankara uçuşları olmak üzere halkımızın uçak seferleri konusunda yaşadığı soruna ivedilikle çözüm bulunmalıdır.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer özel havayolu şirketlerini ve özellikle karar vericileri duyarlı olmaya ve bu sorunu çözmeye davet ediyoruz.”