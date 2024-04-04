Dünya genelinde yaşamlarını zor koşullar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl 4 Nisan günü “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor.

Van Ticaret Borsası da, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nü unutmadı. Gün dolayısıyla x hesapları üzerinden açıklama yapan Van Ticaret Borsası, sokak hayvanlarına karşı duyarlılık mesajı verdi.

Van Ticaret Borsası tarafından yapılan paylaşımda, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde yemek ve temiz su erişimlerini sağlayalım. Onların da trafikte olduğunu bilelim. Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çağrı, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmak amacıyla yapıldı.