Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Van Teknokent’te, yeni taleplere ihtiyaç olabilmek adına ek bina yapılması amaçlanıyor.

BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILDI

Teknokent’e yoğun bir başvuru olurken şuan yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Yeni taleplere karşılık verebilmek için de ek bina için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Teknokent binasının tamamen dolu olduğunu kaydeden Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ek bina talep ettik. Yeni binamızın inşaat çalışmalarının 2026’da başlaması ve yaklaşık iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Mevcut binada olduğu gibi yeni binanın da kısa sürede yüzde 100 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÖNCELİĞİ BÖLGEDEKİ GİRİŞİMCİLERE VERİYORUZ”

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, “Van Teknokent’e yoğun başvuru alıyoruz. Şu an 12 başvuru beklemede. Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari’den firmalar başvuruyor, hatta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir’den de firmalar Van’a gelmek istiyor. Ancak biz önceliği bölgedeki girişimcilerimize veriyoruz” ifadelerini kullandı.