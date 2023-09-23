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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Weeecoıns Kırklarelispor ile VanSpor FK bugün saat 16.’00’da karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de 3 puan için sahaya çıkacağı mücadelenin canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.

Konu ile ilgili VANTV’den açıklama geldi. Mücadeleyi VANTV canlı olarak izleyicilerine aktaracak.

Ancak mücadele sadece Türksat uydusu üzerinden televizyondan izlenebilecek.

Konu ile ilgili olarak VANTV’den yapılan bilgilendirmede; “Yayın haklarını elinde bulunduran ev sahibi takımın talebi doğrultusunda ve yapılan anlaşma gereği bu hafta oynanacak olan ve Van tv'den canlı yayınlanacak Kırıklarelispor - Vanspor maçını sadece Türksat uydusu üzerinden televizyondan izleyebilirsiniz” denildi.