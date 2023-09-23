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Çeşitli meslek grupları birçok alanda ayrıcalıklarla gündeme geliyor.

Son olarak Danıştay tarafından alınan yeni karar, bunun bir örneği oldu.

Sabah’ın aktarımına göre; Van İdare Mahkemesi Hakimi Aykut Resuloğlu, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı bir olayı mahkemeye taşıdı.

Resuloğlu, 10 Mayıs 2018’de Kars Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na geçmek için yola çıktı.

Arama yapılmasına itiraz etti

X-Ray cihazından geçiş yaptığı sırada görevliler üst araması yapmak istedi. Duruma tepki gösteren Aykut Resuloğlu, hakim olduğunu söyledi ve üstünün aranmaması gerektiğini öne sürdü.

Görevli tarafından olumsuz yanıt alınca arama yapılmasına müsaade etti ve ardından soluğu polis ekiplerinin yanında aldı.

Sonrasında olay Danıştay’a taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM); diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri kuralı yer alıyor.

Bunun üzerine Resuloğlu kararın ‘hakimler bakımından’ iptalini istedi.

"Önleme araması niteliğinde..."

Bu durumda Bakanlığa dava açıldı.

Süreç içerisinde Bakanlık tarafından yapılan savunmada, “Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda hâkim ve savcıların üzerlerinin aranamayacağına ilişkin hükmün uluslararası standartlarla uyumlu olmadığını, ayrıca bu yasağın hakim ve savcıların suç isnadı altında bulunduğu durumlarda, dolayısıyla adli aramalarda geçerli olduğunu, havaalanları güvenlik kontrol noktalarında yapılan aramaların yakın bir tehlikenin önlenmesi amacıyla yapılan önleme araması niteliğinde olduğunu, önleme aramalarında böyle bir yasağın söz konusu olmayacağı" belirtildi.

'İtiraz etmeleri durumunda uçağa alınmayacaklar'

Öte yandan Bakanlık, hakim ve savcıların arama yapılmasını istememeleri halinde, rızaları dışında arama yapılamayacağını ancak bu durumda güvenlik kapılarından geçirilmeyerek uçağa alınmamaları gerektiğine dikkat çekerek dava konusu üst aramasında hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi.

Karar 'hakimler' yönünde iptal edildi

Danıştay 10. Dairesi dosyadaki incelemesini ise tamamladı.

Daire, "Hakim ve savcıların aranması" konulu genel yazısında hukuka uygunluk bulunmadığını, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hakimler" yönünden iptaline karar verdi.

Artık üst aramaları yapılmayacak

Oy çokluğu ile verilen karara dairenin başkanı şerh düştü.

Bu karar göre hakimlerin artık üst araması yapılmayacak.

Ensonhaber