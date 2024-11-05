Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK adına, Yönetim Kurulu Üyesi TFF Sorumlusu Şule Gökırmak katıldı.

RAKİP BURSASPOR OLDU

Kura çekiminde Nesine 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Artı Değer Van Spor FK’nin rakibi, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bursaspor oldu. Ev sahibini belirleyecek olan kura çekimine göre de Artı Değer Van Spor FK, kupada Bursaspor’a konuk olacak.

58 takımın yer alacağı 4. Turda maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakibini eleyen takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.