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Wanhaber / Özel

Van Spor Futbol Kulübü, 1. kamp dönemi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Taraftarlar, yeni sezonda iyi bir takım izlemek isterken, bir yandan da fikstürü merak ediyor.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de fikstür çekimi, 24 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Van Sporlu taraftarlar da merakla fikstür çekimini takip edecek.

Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor’un bu yıl ki rakipleri şu şekilde;

1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş., Afjet Afyonspor, Altınordu, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler, Bucaspor 1928, Bursaspor, Diyarbekirspor A.Ş., Esenler Erokspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Weecoins Kırklarelispor, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Zonguldak Kömürspor A.Ş.

Haber: Umut Tarhan