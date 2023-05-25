Wanhaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu 4. sırada tamamlayan 1461 Trabzon FK ile 5. sırada bitiren Bitexen Van Spor FK, bugün 1. turda karşılaşacaklar.

Maç öncesi her iki kulübün yöneticileri kahvaltıda bir araya geldi. 1461 Trabzon FK Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Hekimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, Asbaşkan Erol Temel ve genel sekreter Gökhan Hanoğlu ile diğer yönetim kurulu üyelerini kahvaltı programında ağırladı.

Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı kahvaltı programında her iki kulüp yöneticileri de bir birlerine başarılar diledi.

Ömer Bildik