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Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, devre arasında kadrosuna yeni bir isim daha ekledi.

Devre arasında teknik direktörlüğe Ümit Bozkurt'u getiren Van Spor FK, Diyarbekir Spor'dan da Ozan Papaker'i açıklamıştı. Van Spor FK bu kez bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

Van Spor, bu sezon Bodrumspor’da forma giyen Muhammed Gönülaçar ile anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Van Spor FK'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz Bodrumspor’dan başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlamıştır" denildi.