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Wanhaber

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, ligin ilk maçında deplasmanda Bucaspor 1928’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ve ilk maçından sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran Van Spor’da gözler hafta sonu Van’da oynanacak olan Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. maçına çevrildi.

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor’da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yapmak.

“TARAFTARLARLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Van Spor’da hafta sonu oynanacak olan maçın hazırlıkları sürerken, Kulüp As Başkanı Erol Temel, tüm taraftarları yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini, buna inandıklarını ve başardıkları için de çok mutlu olduklarını dile getiren Temel, galibiyet serisi ile yollarına devam etmek arzusunda olduklarını belirtti.

Takımın en önemli itici gücünün taraftar olduğunu kaydeden Temel, bu anlamda taraftarlara ihtiyaçlarının olduğunu ve kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta tüm taraftarları tribünlerde görmek istediklerini vurguladı.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Van Spor FK ile Adıyaman FK arasında oynanacak olan maç 03 Eylül 2023 Pazar günü oynanacak. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Van Spor FK – Adıyaman FK arasında oynanacak olan maçı yönetecek hakemler belli oldu. Müsabakada orta hakem olarak Berkay Erdemir düdük çalacak. Erdemir’in yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Uğur Başdaş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Berk Çekal.

STAT MAÇA HAZIR

Bu arada Van Atatürk Şehir Stadı, maç için hazır hale getirildi.

Van Spor FK ile Adıyaman FK arasında bu hafta sonu oynanacak maç öncesi Van Atatürk Şehir Stadı’nda çim bakımı ve onarım çalışmaları sona erdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve teknik personeller de statta incelemelerde bulundu.

Van Spor Futbol Kulübü, stadın hazır hale getirilmesi konusunda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Umut Tarhan