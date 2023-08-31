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Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6866 liradan, satış fiyatı ise 26.6940 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 29.1954, TL'den yapan euro ise 29.1833 TL alış ve 29.2076 TL satış fiyatına sahip. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada Eylül ayını işaret etti. İşte, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN ‘EYLÜL’ AYI SİNYALİ!

Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın bulunduranları uyardı ve gram altınla ilgili zirve tahminini açıkladı.

Uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Altın onsu 1914'ten kapanmıştı geçen hafta. Bu güçlü bir kapanıştı. Doların değer kazanmasına rağmen, endeksin 104.32'ye yükselmesine rağmen, ons altının 1900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2-3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerektiğini gösteriyor. 2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi.

Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli. Büyük bir ihtimalle ya eylül ortaları ya da eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım, gram altın ve dolar TL nerede olacak.

"BİN 700 TL ALTINDAKİ RAKAMLAR KALICI DEĞİL"

Gram altın TL 1700'ün altına sarkmıştı. Çünkü dolar kurunda sert düşüşler görmüştük. Gram altın almaya devam edin, yıl sonu öngörüm 1880 demiştim. Bu kırılırsa belki 2000 liranın yolu bile açılacak. Bu seviyelerden gram altın almak bence mantıklı.

Serbest piyasalarda 1698 lira seviyesinde. 1700 altında bir rakam var. Gram altın çok gerilemek istemiyor. Ons altındaki yükseliş başladığında, ekim ayı itibarıyla 1800'lü rakamları görmeye başlayacağız. 1700 lira altındaki rakamlar kalıcı değil.

"POZİTİF BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Ons gümüş 24.28 dolar seviyesinde. Daha önce 22.22 dolardaydı. Buralar artık dip. İkişer dolarlık yükselişten bahsetmiştik. Devamında 26 dolar gelecek ve 28 dolar. 20.72'de gram gümüş resmi kur tarafında ancak serbest piyasalarda 21.47 lira seviyesinde. Yani 21 lira üzerinde. Burada da 22, 24 ve 26 lira gram gümüşte yükseliş göreceğiz. Burada pozitif beklentim devam ediyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (31 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 31 Ağustos Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.666,60 TL üzerinden yapan gram altın 1.668,28 liradan alınıyor, 1.668,51 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.158,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.027,00 liradan alınıyor, 11.176,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.600.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.526,00 liradan alınıyor, 5.609,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.802,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 31 Ağustos itibarıyla 2.756,00 liradan alınıyor, 2.807,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 31 Ağustos günü 10.912.68 TL alış, 11.129,13 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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