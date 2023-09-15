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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala Gençlerbirliği forması giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem'i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Gençlerbirliği forması ile 3'ü ilk 11 olmak üzere çıktığı 15 maçta 234 dakika süre alan oyuncu, 1 asistlik katkı sağladı.

Söz konusu sezonun ikinci devresini Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nde geçiren genç oyuncu, 1'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gollük performans sergiledi.

Zafer Göktuğ Erdem'in önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Haber: Mehmet Salih Giyci