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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 6. hafta mücadelesinde sahasında Zonguldak Kömürspor A.Ş'yi konuk etti.

Van Spor FK, kendi seyircisi önünde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u uzatma dakikalarında Furkan Sakı'nın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen kırmızı siyahlı ekip, ikinci yarıda baskılı oyununu kabul ettirerek, son dakikada fişi çekti.

Bu sonuçla beraber Van Spor FK puanını 18 yaparak liderliğini korurken, Zonguldak Kömürspor ise 2 puanla 16. sırada kaldı.

Van Spor FK, gelecek hafta 1461 Trabzon ile karşılaşacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci