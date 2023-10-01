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WanHaber – ÖZEL

İpekyolu Belediyesi, Kent ve Gezi Rehberi, Van’da görülmesi gereken noktaları işaret ediyor. Kent ve Gezi Rehberi uygulaması gezi tutkunlarına 48 saatte Van turunu tamamlatmayı hedefliyor.

İpekyolu Belediyesi; Türkçe, İngilizce ve Farsça tanıtım dilleri oluşturduğu Kent ve Gezi Rehberi ile yerli ve yabancı turistlerin kentteki rehberi olmayı amaçlıyor.

Şehre gelen misafirlere tarihi, kültürel ve turizm noktalarını yakından tanıtan Kent ve Gezi Rehberi, turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktaları işaret ediyor.

“KENT HAKKINDA HER ŞEY TEK ÇATI ALTINDA”

Kent ve Gezi Rehberi ile planlı ve zamandan tasarruf sağlayacak uygulama, kent hakkında detaylı bilgi verirken; turizm haritası, ulaşım bilgileri, kamu kurumları, ücretsiz wifi noktaları ve şarj istasyonları konum bilgilerini de veriyor.

KENT VE GEZİ REHBERİ İLE 48 SAATTE VAN TURU

Kente gelen yerli ve yabancı turistler uygulamayı kullanarak kent hakkında her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Van’da yer alan önemli yerlerin gezilmesi gerektiğine değinen İpekyolu Belediyesi hazırladığı Kent ve Gezi Rehberi’nde rotayı ilk olarak yöresel kahvaltıyla başlatıyor.

Gezi rehberi, dünyanın en zengin müzesi olarak geçen ve başta Urartu’lar olmak üzere, birçok arkeolojik ve etnografik esere ev sahipliği yapan Van Müzesi’nin gezilmesi gereken noktalardan biri olduğuna vurgu yapıyor.

Van Kalesi ve eski Van şehrinde Hüsrevpaşa Külliyesi, Kayaçelebi Camii, Kızıl Minareli Camii kalıntılarının gezilmesi önerilen Kent ve Gezi Rehberinde aynı zamanda şehir merkezinde yer alan Rus Çarşısı’na da uğramalarını da öneriyor.

Sırasıyla Van Kilimi, Tarihi Peynirciler Çarşısı, Eski Van Evleri, Van Kedi Villası, Muradiye Şelalesi ve Erçek Gölü’nde üreyen Flamingoları öneren İpekyolu Belediyesi Kent ve Gezi Rehberi, kentte yapılacak turun ikinci gününde ise farklı rotalar çiziyor.

Turun ikinci gününde rotayı ilçelere çeken Kent ve Gezi Rehberi, Gürpınar ilçesinde Çavuştepe Kalesi ve tahıl ambarı, Çavuştepe Kalesi’ni gösterirken, Başkale ilçesinde Hoşap Kalesi, Evliyabey Köprüsü, Vanadokya ve Dereiçi Travertenlerini işaret ediyor.

Gevaş ilçesinde Halime Hatun Kümbeti, tarihi Selçuklu Mezarlığı ile İzzettin Şir Cami ve Türbesi, Akdamar Adası ile Akdamar Kilisesi de rehberde görülmesi gereken yerler olarak yer buluyor.

Kent ve Gezi Rehberi, Edremit’te sonlandırdığı tur ile yöresel yemeklerin yenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Haber: Fatma Öztürk